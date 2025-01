Danas pretežno oblačno vrijeme, moguće meteopatske reakcije

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne se očekuje kiša. Na planinama slab snijeg. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Tmurno vrijeme, praćeno neuobičajeno visokim temperaturnim vrijednostima i kišom slabijeg intenziteta, u većem dijelu zemlje će ponajviše uticati na lošije raspoloženje.

Kod osjetljivih osoba moguće su blaže meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije.

Opšta slika će biti djelimično ljepša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, pretežno zbog stabilnijeg vremena, sa povremenim vedrijim periodima tokom dana.