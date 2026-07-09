Danas stabilnije vremenske prilike u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 24, dok će dnevne temperature iznositi od 23 do 29, a na jugu do 34 stepena Celzijusa.

Prema biometeorološkoj prognozi, stabilnije vremenske prilike, duži sunčani periodi i blagi porast temperatura povoljno će utjecati na opštu sliku. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti manje izražene.

Svježija jutra i večeri pogodovat će kvalitetnijem snu. Građanima se preporučuje slojevito odijevanje, kako bi se tokom dana mogli prilagoditi porastu temperatura. Uz više vedrine, biometeorološke prilike bit će povoljnije u Hercegovini.