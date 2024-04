Danas sunčano, povoljna i biometeorološka prognoza

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi.

Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 17 do 23 °C.

Povoljna je i biometeorološka prognoza. Pod uticajem dodatne stabilizacije vremena, biometeorološka prognoza biće povoljnija. Pri tome bi manje probleme hroničnim bolesnicima mogla uzrokovati jutarnja magla u unutrašnjosti zemlje. U nastavku dana, porast temperatura zraka i duži sunčani intervali, pozitivno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše jake. Moguće je da ugođaj nakratko poremete lokalni pljuskovi i mjestimično izraženija naoblaka. Preporučljivo je provesti dan na otvorenom.