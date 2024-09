Danas sunčano, povoljna i bioprognoza

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

Stabilno i sunčano vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Tokom jutra i prijepodneva biće ugodnije, u drugom dijelu dana poželjno je ne pretjerivati sa aktivnositma, s obzirom da će temperature zraka osjetnije porasti. Također, preporučljivo je izbjegavati duže izlaganje suncu, usljed visokih vrijednosti UV indeksa.

U ponedjeljak 02.09.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.