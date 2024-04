Danas sunčano uz malu oblačnost

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20, a dnevna od 23 do 29, u sjevernim područjima Bosne do 32 stupnja.

Uz povoljnu biometeorološku prognozu većina ljudi biće prikladnog raspoloženja i radno motivirani. Prijepodnevni sati ugodniji, svježiji, uz umjerene temperature.

U drugom dijelu dana poželjno je djelimično umanjiti aktivnosti. Preporučuje se slojevito odijevanje.