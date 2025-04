Danas u BiH oblačno, poslijepodne i tokom noći kiša

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi u većem dijelu zemlje.

Vjetar umjeren do pojačan, sa jakim i olujnim udarima, južni i jugoistočni. Prema kraju dana vjetar u postepenom slabljenju.

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 18, a dnevna od 19 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 28 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Jutarnji sati će biti svježiji i ugodniji, u drugom dijelu dana se očekuje pogoršanje vremenskih prilika, usljed čega će se djelimično pojačati tegobe kod osjetljivih osoba.

Pod uticajem južnog strujanja i padavina, opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, u noći problemi sa snom.

AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Temperaturni režim djelimično će se promijeniti i biće toplije, u skladu sa kalendarom. Minimalne jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 6 do 12 u unutrašnjosti, na jugu do 14 °C. Maksimalne dnevne od 14 do 18 u većem dijelu zemlje, u Hercegovini do 23, na sjeveru u Semberiji do 25 °C.

Uz prognozirane vremenske prilike, slijedi intenzivniji rast i razvoj vegetacija, a planirani proljetni radovi odvijaće se sa povremenim kraćim prekidima.