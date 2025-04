Danas u BiH pretežno oblačno vrijeme, moguća i kiša

Danas u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni je ponegdje moguća slaba kiša ili rosulja.

Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Na jugu i jugozapadu zemlje slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Tokom dana će biti ugodnije, uz stabilnije vrijeme i više sunca. Opća slika će se, usljed promjene, pogoršati u drugom dijelu dana, zbog čega će i tegobe kod osjetljivih osoba biti izraženije.

Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski i bolovi na mjestima ozljeda, glavobolja i nesanica.

AGROMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Za vikend svježije, uz minimalne jutarnje temperature od 4 do 8, na jugu do 10 °C, maksimalne dnevne između 10 i 12 širom zemlje, na jugu do 15 °C, od nedjelje sa blagim porastom dnevnih vrijednosti.

Mada su agroklimatske prilike, vodni bilans, te prognozirane temperature zraka i zemljišta povoljne, planirani radovi na otvorenom povremeno će se prekidati usljed promjenljivog vremena.