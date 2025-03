Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zemlje južni i jugozapadni, a ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, u Hercegovini i na istoku Bosne 18 °C.