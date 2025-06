Rekordne temperature u Tuzli: Stručnjaci upozoravaju na posljedice suše

Sa izmjerenih 37,7 stepeni Celzijusa zabilježen je najtopliji junski dan u Tuzli otkako postoje zvanična mjerenja. Ovaj podatak nije samo statistika, već alarm koji potvrđuje da ono što doživljavamo nije uobičajeno ljeto.

U Tuzlanskom kantonu, gdje su sistem vodosnabdijevanja i lanci ishrane osjetljivo povezani s prirodnim ritmom, posljedice suše već su prisutne. Iako trenutno nema problema s isporukom vode, direktor tuzlanskog vodovoda Aid Berbić podsjeća na prošlogodišnje iskustvo i upozorava da bi se sličan scenario mogao ponoviti, ukoliko se ekstremne vremenske prilike nastave.

“Mi smo imali u augustu deset dana kada je zapadni dio grada morao biti u noćnim satima prigušivan zbog punjenja rezervoara, odnosno da izbjegnemo mogućnost da se povuče nečistoća. Nadamo se da ove godine nećemo doći u tu situaciju, ali sve je to do vremenskih uslova i do samih građana”, podsjetio je Aid Berbić, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Meteorolozi ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam. Toplotni val, kako kažu, neće se povući tako brzo.

„U narednih 15 dana očekuju se relativno stabilne vremenske prilike u BiH. Dominirat će vedri i sunčani dani sa natprosječno visokim, a mjestimično čak i ekstremno visokim temperaturama. Dnevne temperature u Bosni varirat će od 33 do 38, a u Hercegovini i na sjeveru Bosne dosezati i do 39 stepeni Celzijusa“, kaže Bakir Krajinović, meteorolog.

Vatrogasci također bilježe porast intervencija. Požari na otvorenom gotovo svakodnevno prijete naseljima i šumama.

„Visoka temperatura omogućava brži tok gorenja i stvara dodatne opasnosti i nama kao spasiocima i gasiocima na terenu da to što prije saniramo. Požari su uglavnom izazvani nehatom i nepažnjom. Ljudi ostave otvoreni plamen izložen nekom zapaljivom materijalu na otvorenom i on se usljed visokih temperatura jako brzo i lako širi i dovede do te situacije da mi moramo intervenisati“, objašnjava Jasmin Habul, zamjenik starješine PVJ Tuzla.

Ponovo apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno u šumama i na poljoprivrednom zemljištu, zbog opasnosti od širenja požara.

„Obzirom da je zabranjeno paljenje rastinja i da postoji zakonska odredba kojom se to kažnjava, apelujemo na građane da ne pokušavaju da to rade iz više razloga. Prvenstveno da sačuvaju sebe, svoju imovinu i imovinu svih drugih. Iako je zabranjeno, iako svejedno nešto pokušavaju, sada to stvarno ne dozvoljavaju okolnosti. Situacija je alarmantna. Ako se uoči požar, neka ga ne pokušavaju sami gasiti, nego da što prije pozovu broj 123, naše ekipe su spremne da intervenišemo u svako doba dana i noći“, upozorava Jasmin Habul, zamjenik starješine PVJ Tuzla.

Visoke dnevne temperature i povećana vlažnost zraka mogu imati i ozbiljne posljedice na zdravlje i proizvodne performanse domaćih životinja. Toplotni stres predstavlja veliki izazov za farme svih veličina, ali i za vlasnike kućnih ljubimaca. Stručni tim Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona podsjeća na važnost preventivnih mjera i pravilne skrbi, kako bi se smanjili rizici po zdravlje životinja i spriječili potencijalni ekonomski gubici.

„Najosjetljivije na visoke temperature su visoko proizvodne krave, ovce, koze, svinje i perad. Kod krava u laktaciji dolazi do smanjenja unosa hrane, povećanja potrebe za vodom, slabijih estrusnih znakova, smanjene plodnosti te značajnog pada proizvodnje mlijeka – u nekim slučajevima i do 50%. Jedan od ključnih faktora za održavanje životne funkcije u uslovima stresa je dostupnost svježe i hladne vode. Na primjer, krava pri temperaturi od 30 ºC dnevno može popiti i do 180 litara vode. Hranu je preporučljivo davati u hladnijim dijelovima dana, dok se treba izbjegavati ostavljanje silaže koja se može pokvariti i uzrokovati probavne smetnje“, Veterinarski zavod TK.

Izostanak padavina pravi ozbiljne štete i na poljoprivrednim parcelama širom Federacije BiH. Situaciju dodatno otežava to što veliki broj proizvođača nema pristup sistemima za navodnjavanje, koji su preskupi i teško primjenjivi na parcelama koje su udaljene od rijeka i izvora.