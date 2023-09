Danas u BiH sunčano uz visoke temperature

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izražene.

Prvi dio dana svježiji i ugodniji, dok će poslijepodnevni sati proteći uz relativno visoke temperature i nešto izraženiji osjet sparine, stoga je poželjno umanjiti aktivnosti.