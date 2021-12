Danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano

U Bosni je jutros pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne pada slab snijeg.

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -10; Bihać -4; Ivan-sedlo -3; Jajce -2; Sanski Most, Sarajevo -1; Bugojno, Tuzla, Zenica 0; Gradačac, Livno 1; Drvar, Mostar 3; Grude 5 i Neum 6 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren uglavnom zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu do 10 stepeni.