Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna.

Poslije podne lokalno slaba i kratkotrajna kiša je moguća u sjevernim i sjeverozapadnim područjma Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, u sjevernim područjima Bosne do 10, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 15 stupnjeva.

Sutra malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje tokom poslijepodneva. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Tokom noći slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 7, a najviša dnevna od 7 do 13, u sjevernim područjima Bosne do 15 stupnjeva.