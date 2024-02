Danas umjereno oblačno, dnevne temperature između 4 i 9 stepeni

Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni i sjeveru Hercegovine kratkotrajne slabe padavine. U nizinama sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima slab snijeg.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza i dalje je relativno povoljna. Hladno vrijeme praćeno slabijim padavinama loše će djelovati na većinu populacije, ali bi hronični bolesnici i meteoropate, ipak trebali osjetiti olakšanje u najtoplijem dijelu dana. Širom zemlje, tokom jutra i večeri neophodno je biti oprezniji, posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i zaštiti od hladnoće.