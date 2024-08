Danas umjereno oblačno, temperature do 34 stepena

Danas jutro u Bosni umjereno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

U subotu 10.08.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 °C.