Danijel Pranjić novi šef stručnog štaba crveno-crnih

Pranjić se trenerskim poslom počeo baviti prije 2 godine kada je na Kipru još kao igrač bio trener Omonie Psevdu. Potom je vodio hrvatske niželigaše Dubravu i Trnje. Novi šef stručnog štaba crveno-crnih pri dolasku u Tuzlu istakao je kako se ne boji izazova i da je sretan što je trener kluba sa bogatom dugogodišnjom tradicijom.

“Pozdravio bih prvo sve navijače Slobode, zahvalio se Upravi kluba na hrabrosti da jednog mladog trenera koji je pun ambicija stave na ovo mjesto. Meni je ovo sigurno veliki izazov. Znam dosta o bosanskoj ligi, znam dosta o Slobodi. Znam kakva je trenutna situacija o klubu, ali što je najbitnije ne bojim se tog izazova, spreman sam i ono ključno što je najbitnije je da ćemo svi zajedno morati napraviti puno dobrih stvari da ostavimo Slobodu u ovom trenutku u ligi, a onda da napravimo plan i program da se Sloboda vrati na ono mjesto koje i zaslužuje“, istakao je Danijel Pranjić novi šef stručnog štaba našeg kluba.

Osim Osmanhodžića i Ribića, Pranjićev stručni štab će činiti njegov pomoćnik Sabit Šljivo i kondicijski trener Stipo Dajaković. U srijedu u 15 sati na glavnom terenu Gradskog stadiona Tušanj odradio je i prvi trening sa ekipom.

” Prvo se moram upoznati sa ekipom. Gledao sam posljednju utakmicu protiv Veleža. Vidio sam neke stvari koje su pozitivne i neke stvari koje treba ispravljati, koje su negativne i koje zahtjevaju puno rada. Veliki izazov je pred nama i to je ono što će mene tjerati naprijed. Ja ću od danas od 0 do 24 biti u klubu. Ovdje sam došao raditi, došao sam napraviti dobar posao. Kroz karijeru sam uvijek bio pobjednik i to ću pokušati prenijeti na igrače”, zaključio je Pranjić.

Tokom igračke karijere Pranjić je nastupao za Osijek, Dinamo, Heerenveen, Celtu, Panathinaikos, Anorthosis, Omoniu, Koper, Sporting, kao i za slavni Bayern sa kojim je igrao i finale Lige prvaka. Sarađivao je sa brojnim svjetskim stručnjacima i trenerima i vjerujemo da će dio te atmosfere prenijeti i u naš tim.

Debi na klupi Slobode imat će već narednog vikenda kada naša ekipa u okviru 24. kola Premijer lige BiH, na gradskom stadionu Tušanj, dočekuje Sarajevo. Danijelu želimo mnogo sreće i uspjeha u našem klubu.