Delegati naredne sedmice odlučuju da li će Federacija BiH dobiti registar pedofila

Naredne sedmice, 25. januara, očekuje se da delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH odobre zakon po kojem bi Federacija prvi put dobila registar pedofila, odnosno osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima.

Prije pet godina zakon je u proceduru uputila poslanica Lana Prlić, dok će u četvrtak na Domu naroda delegirat ga Jelena Pekić iz Kluba Srba.

Za Fenu Pekić je istakla da je zakon važan kako bi se zaštitila sva djeca.

– Tri su bitne odredbe zakona. Prvo uspostavlja se sam registar pedofila, a Federalno ministarstvo pravde će detaljnije pravilnikom urediti način vođenja tog registra. Druga je da ćemo zaštiti našu djecu na način da će sve institucije koje rade sa djecom, škole, vrtići … biti u obavezi da prilikom zapošljavanja ljudi upute dopis nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi provjerili da li se taj kandidat nalazi u registru. Na taj način se više ne smije desiti da se recimo u školi vrati osoba koja je osuđivana za pedofiliju – kazala je Pekić.

Kao treću bitnu odredbu zakona navela je da su podaci, koji se čuvaju u registru trajni što znači da se nikada neće brisati kada je u pitanju ova evidencija.

– Također, ovim zakonom se zadužuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da ostvari saradnju i da traži podatke od nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu s ciljem razmjene podataka. Postoji i odredba po kojoj sud može izreći posebne mjere nakon izvršenja sankcije to jest izdržavanja kazne. Te mjere odnose se na zabranu prilaska objektima koje posjećuju djeca, kao i na redovno javljanje nadležnim institucijama. Sve ove mjere trebale bi doprinijeti tome da istinski zaštitimo našu djecu – rekla je Pekić.

Povodom uspostave registra pedofila inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović ukazao je da je važno da u Federaciji postoji centralni registar o svim osobama koje su pravosnažno osuđene za krivična djela na štetu djece.

– U tom slučaju ne bi se trebalo dešavati da nam osoba koja je lišena slobode u inostranstvu za teško zlostavljanje djece dođe u BiH a da mi ne znamo da boravi u našoj zemlji. Nedavno smo imali slučaj u Tuzli kada smo saznali da je osoba koju smo uhapsili za zlostavljanje djeteta već u Njemačkoj osuđena za teško zlostavljanje djece. Zato će nam ovaj registar biti od velike pomoći – kazao je Petrović.

Povratnicima u ovim krivičnim djelima je poremećena seksualna percepcija i njih uzbuđuje određeni uzrast djece. Oni traže priliku kako da budu blizu djece. Nakon izlaska iz zatvora opet nastavljaju da čine ista krivična djela jer nema programa rada sa njima odnosno kontrole ili psihijatrijske podrške.

– Najčešće to rade online te njihov online profil prelazi u fizički svijet i pokušavaju djecu kontaktirati. Svi seksualni prestupnici maštaju da ostvare seksualni kontakt sa djetetom – istakao je Petrović.

Također, pored registra naglašava da bi se trebala uvesti evidencija o načinu izvršenja djela u vezi pedofilije.

– Porastao je broj online pedofila jer sve više djece koristi internet. Iz tog razloga trebalo bi se osim uvođenja registra poraditi i na drugim stvarima, poput toga da se seksualni prestupnici moraju javljati u policijsku stanicu po principu zapadnoevropskih zakona. Prestupnici bi se morali javljati i svojim komšijama i naglašavati da su radili ovo krivično djelo u prošlosti – navodi Petrović.

Pojasnio je da ovaj registar pedofila ne podrazumijeva registar svih seksualnih prestupnika.

– To je nedostatak u navedenom zakonu, ali se nadamo da će uskoro biti omogućeno da se svi prestupnici uvedu u registar. U Federaciji BiH nedostaje i uspostava amber sistema, uvođenje Tijaninog zakona, Aleksinog zakona u zakonodavstvo, kao i izmjene raznih pravila i propisa koji se odnose na zaštitu djece. To nije ništa novo što je FUP predložio, to su sugestije koje smo prepisivali iz susjednih država iz Evrope i svijeta, te prilagodili našem zakonodavstvu. Zbog čega nadležni to ne žele provesti u djelo ostaje da se vidi – poručio je Petrović.

Navedeni zakon usvojio je Predstavnički dom, te bi njegovim odobravanjem u Domu naroda bilo omogućeno da stupi na snagu. Time bi se u registar pedofila upisivale osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela: silovanje, spolni odnošaj s nemoćnom osobom, spolni odnošaj zloupotrebom položaja, prinuda na spolni odnošaj, spolni odnošaj s djetetom, bludne radnje, zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnikom, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, organizirana trgovina ljudima, iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije, upoznavanje djeteta s pornografijom i rodoskrvnuće.

