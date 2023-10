Delegati o neusvajanju zakona u Domu naroda PSBiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije usvojio niti jedan od tri predložena zakona, jer su protiv glasala četiri delegata koji dolaze iz SNSD-a. Kazali su da će prvi zakon za koji će glasati biti zakon o Ustavnom sudu.

Delegat Dženan Đonlagić (Demokratska fronta) je nakon sjednice izjavio novinarima kako je bilo besmisleno sazivanje sjednici Doma naroda kad su znali politički stav predstavnika SNSD-a, da neće glasati niti za jedan zakon koji je u proceduri, „dok se vlast, odnosno trojka i HDZ ne opredijele i ne glasaju o zakonu o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine“.

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić (SNSD) je kazao da su zakoni ostali u proceduri.

– Ali klub delegata iz RS ostaje na principima zaključaka Narodne Skupštine RS i predstavnika stranaka većine na nivou institucija Bosne i Hercegovine koji su rekli da zakoni iz 14 prioriteta neće biti u proceduri, da zakoni neće biti u konačnici završeni dok ne budemo imali prijedlog zakona o Ustavnom sudu i zakonu o sudu Bosne i Hercegovine – naveo je Špirić.

Delegat Ilija Cvitanović (HDZ 1990) je izjavio da ono što ga najviše žalosti u ovom trenutku je da se boji “da je pred nama jedan novi oblik blokade koji će u potpunosti usporiti evropski put BiH, koji će u potpunosti usporiti ekonomsku pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini, ulazak u mogućnost konzumiranja tridesetak do 40 milijardi eura za zapadni Balkan iz IPA fondova i grant sredstava.

– Neko za to treba snositi odgovornost, a očekivati je da to bude epilog i da to bude rezultat ovakvog glasovanja i ovakvog ponašanja – zaključio je Cvitanović.

