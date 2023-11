Deset godina Programa njege i pomoći u kući u Tuzli: Njegovatelji pomažu starijim osobama

Crveni križ grada Tuzla obilježava desetu godišnjicu Programa njege i pomoći u kući.

Svakodnevno na kućna vrata starijim osobama iz Programa njege i pomoći u Tuzli dolaze uposlenici Crvenog križa. Pružaju im pomoć koju nisu u prilici pružiti njihovi najmiliji zbog svakodnevnih obaveza. U Program su uključeni već devet godina članovi porodice Lidije Stanišić.

”Majka je inače odbijala bilo kakvu pomoć od trećih lica, ali uspjela je da se uklopi, toliko ih je zavoljela sve. Poslije toga mi je i svekrva ušla u taj projekat, ona je bila dijabetičar i rađena joj je amputacija desne potkoljenice”, navodi Lidija.

Osim te vrste pomoći, starijim osobama je važno da imaju s kim razgovarati. Lidija se prisjeća kako je to bilo s članovima njene porodice.

”Prvo kad otvore vrata, to je njima osmijeh na licu, zovu ih imenom, tepaju im. Sjednu kraj njih, ako će kupanje, pripreme ih. One pristanu, odu okupaju, one njih fino izmasiraju, pa ih namažu kremama i onda ih zašuškaju kao bebe, pa one zaspe”, kaže ona.

Preporučivala je te njegovateljice i svojim prijateljima. U deset godina koliko postoji ovaj Program pružane su usluge za 1.300 korisnika direktno i oko pet hiljada indirektno. U Crvenom križu ponosni su na ono što je urađeno do sada.

”Mi smo zasanjali da naš projekat postane program, sada sanjamo da program postane sistem i da konačno vlasti na svim nivoima u BiH shvate da je Crveni križ ozbiljan partner i da možemo preuzeti odgovornost brige o osobama kojima je potrebna njega i pomoć u kući. Samim tim ćemo smanjiti broj ljudi koji se smještaju u društvene ustanove, u domove, a ljudima će biti bolje da stare u krugu svoje porodice i u svojim domovima”, ističe Sead Hasić, sekretar Crvenog križa grada Tuzla.

Da zdravo i sretno stare građani BiH, željeli su i u Švicarskom crvenom križu, pa su od samog početka podrška ovoj aktivnosti. Po uzoru na švicarski model razvili su trening za njegovatelje.

”A s druge strane kroz Grad Tuzla razvili smo katalog usluga koje se napravio na osnovu toga što se napravilo istraživanje, obišao se određeni broj starije populacije koji su govorili o tome šta je najveći problem i u čemu bi im pomoć bila potrebna”, naglašava Mihela Hinić, šefica Delegacije Švicarskog crvenog križa u BiH.

Potrebe su iz godine u godinu bile sve veće, pa je prije šest godina lokalna zajednica preuzela obavezu finansiranja ovog Programa na sebe. Obećavaju da će finansijska pomoć u narednim godinama biti i veća.

”Mi od ovog projekta nećemo odustati. U narednom periodu ćemo ga još više usavršavati, pokušat ćemo da obezbijedimo još veća sredstva, jer imamo još uvijek određeni broj građana koji čekaju na ovu podršku i pomoć”, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Ideja o ovom programu je nastala u Tuzli, a plan je širenje na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Trenutno je program u primjeni u pet lokalnih zajednica u Federaciji BiH, tri u Republici Srpskoj, te u Brčko distriktu. Angažovano je 56 osoba koju pružaju njegu i pomoć starijim osobama.