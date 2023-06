Do kraja radne sedmice pretežno sunčano

Pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, preovladavat će do kraja radne sedmice. Temperatura zraka će rasti, tako da će od sredine sedmice vrućine biti vrlo izražene, a naročito u Hercegovini i na sjeveru Bosne.

Petak, na prostoru Bosne i Hercegovine neće biti posve stabilan. U kasnim poslijepodnevnim satima izgledan je jači razvoj oblačnosti, kiša i izraženi lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature zraka varirat će od 14°C do 20°C u Bosni, a na jugu Hercegovine do 23°C. Najviše dnevne temperature pretežno između 30°C i 36°C, lokalno i do 38°C.

U dane vikenda i tokom zadnje sedmice u junu, prema raspoloživim sinoptičkim modelima, prognozira se nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Nestabilne vremenske prilike uslovit će pad temperature zraka. Najviše dnevne temperature u Bosni uglavnom do 30°C, a na prostoru Hercegovine do 33°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.