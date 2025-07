Vrućine se pojačavaju, ali kraj jula donosi osvježenje u cijeloj zemlji

Tokom narednih sedmica u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, ali uz povremene nestabilnosti, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vremenske prilike bit će pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska iznad jugoistočne Evrope, uz dotok vlažnog zraka sa zapada, što će povremeno donijeti pljuskove i grmljavinu.

Padavine su moguće već u utorak, posebno na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, a nove nestabilnosti očekuju se u četvrtak širom BiH. Nakon toga slijedi stabilniji i sušniji period, dok se pred kraj jula ponovo prognoziraju pljuskovi u većem dijelu zemlje.

Do 18. jula jutra će u Bosni biti svježija, s temperaturama između 11 i 16 stepeni, dok će u Hercegovini biti toplije, od 16 do 21 stepen. Dnevne temperature u Bosni će se kretati između 26 i 31, a u Hercegovini do 35 stepeni. U tom periodu osjećaj sparine i nelagode zbog vrućine bit će izražen.

Od 19. jula do kraja mjeseca temperature će naglo rasti, a očekuju se natprosječne vrijednosti. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 19 do 24 stepena, u Hercegovini od 21 do 26, dok će dnevni maksimumi širom zemlje dosezati između 36 i 41 stepen.

Znatno ugodnije vremenske prilike prognoziraju se od 27. jula, kada se očekuje pad temperatura. Jutra će tada biti svježija, između 10 i 15 stepeni, a dnevne vrijednosti između 23 i 28 stepeni, što će donijeti olakšanje nakon dugotrajnog toplotnog vala.