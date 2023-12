Dodik iz Brisela: Evropski put BiH nije sporan, ali se mora poštovati Ustav

Više od 40 političkih aktera iz Bosne i Hercegovine u Bruxellesu učestvovalo je na drugom političkom forumu pod predsjedavanjem evropskog komesara za proširenje Olivera Varheljija. Među predstavnici su bili partneri koji čine vlast u BiH.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je bilo konstruktivno, ali da RS ima jasan stav na koji način vidi BiH kao dio Evropske unije.

Dodik je rekao kako je sastanak bio prilika da se razgovara o planovima koji su važni za EU i BiH.

”To je priča da Evropsko vijeće raspravlja da BiH isporuči status pregovarača i da u tom pogledu počne novi proces pridruživanja BiH EU. Mi iz RS-a smo rekli da taj put nije sporan, ali se mora poštovati Ustav BiH i da odluke koje se donose budu dio unutrašnjeg dogovora, a ne stranci koji to rade. Na stastanku je iskazana volja kod ljudi iz Evropske komisije, koji paketom za razvoj infrastrukture i projekte prilagođavanja EU standardima, za zemlje Balkana daju šest milijardi. Ovdje su bili predstavnici partnera na nivou vlasti BiH”, rekao je Dodik novinarima.

Kaže kako s partnerima u vlasti u BiH imaju ozbiljne zastoje.

”Imamo ozbiljne zastoje u dinamici. Donijeli smo pet ili šest zakona i kada je došlo do Ustavnog suda BiH tu je zastoj. Možemo da razgovaramo, a to je da Apelaciono vijeće ima sjedište u Banja Luci i uz to zakon o sprječavanju pranja novca, to bi se moglo završiti. Varhelji je imao pozitivan pristup apelujući da se ovo što prije završi”, kazao je Dodik.

(RTV Slon/Fena)