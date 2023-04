Dodik o objavljenom planu djelovanja: Ulazimo u proces jačanja svojih ranije utvrđenih nadležnosti

Predstavnici parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj potpisali su danas u Banja Luci izjavu, odnosno plan djelovanja političkih partija u RS-u za državne organe – izjavio je predsjednik RS-a Milorad Dodik nakon potpisivanja ovog dokumenta.

Ovaj dokument potpisan je na sastanku kojem su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, premijer Radovan Višković, a prisustvovali su i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, NPS-a Darko Banjac, DNS-a Nenad Nešić, SPS-a Goran Selak i NDP-a Bojan Šapurić.

Sastanku se nisu odazvali predstavnici SDS-a, PDP-a i Liste za pravdu i red.

– Ovaj plan aktivnosti odražava uvažavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, odražava poštivanje Ustava BiH, ali jednako i favorizuje naša prava dobijena Ustavom i Dejtonskom mirovnim sporazumom – izjavio je Dodik na pres-konferenciji nakon sastanka.

Po njegovim riječima, RS ovim planom “ulazi u proces jačanja svojih ranije utvrđenih nadležnosti koje je imala u skladu sa Dejtonskim sporazumom”.

Naveo je da se od 21 zaključka, gotovo svi odnose na jačanje tog položaja.

– Mi smo to potpisali u punom uvjerenju da radimo ozbiljan i odgovoran posao za RS, koji je neophodno učiniti kako bi se prekinula jedna nit razvlašćivanja RS-a – dodao je.

Između ostalog, ustvrdio je i to da Ustavni sud BiH nije štitio Ustav BiH, “on ga je razgradio”. Kako je rekao, Ustavni sud nije ostvario svoju osnovnu ulogu koju je imao Dejtonskim mirovnim sporazumom, “on je tu ulogu zloupotrijebio”.

– Zato smo rekli da ćemo kroz zaštitu naših prava na imovinu, a osnovni centar koji ugrožava to naše pravo je, vanustavnim odlukama, Ustavni sud, već u srijedu imati sjednicu NSRS, realizujući ovaj naš plan. To znači da će NSRS pozvati sudiju Ustavnog suda iz RS da podnese ostavku na mjesto sudije Ustavnog suda, pored činjenice da drugi sudija nije ni imenovan. To znači da Srbi neće biti u Ustavnom sudu, i time delegitimisati Ustavni sud BiH da može da odlučuje – rekao je Dodik.

Naveo je da odluke Ustavnog suda za njih neće da važe i da te odluke nije moguće provoditi na prostoru RS-a.

– Mi ćemo redefinisati našu poziciju na svim pitanjima djelovanja na nivou BiH. Ovaj plan je nešto što će biti orijentir za naše ponašanje. Potpisinici koji imaju dovoljno ustavnog, odnosno skupštinskog potencijala će donositi važne odluke – kazao je Dodik.

Naveo je i to da “ovaj cjeloviti dokument govori o tome kako se tretira i šta znači imovina”.

– Za nas pitanje imovine je pitanje koje je riješeno Aneksom 4 Dejtonskog sporazuma, Aneksom 2 Dejtonskog sporazuma i mi se više nećemo baviti pitanjem imovine. Imovina će biti neprikosnoveno korištena kao imovina RS-a, a ove političke partije i svi iz RS-a neće učestvovati u navodnim parlamentarnim raspravama u Predstavničkom domu po pitanju imovine, jer taj Predstavnički dom i nema nadležnost da se bavi tim pitanjem – istaknuo je Dodik.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić (Ujedinjena Srpska) je najavio da će sutra biti održana sjednica Kolegija NSRS, a u srijedu i posebna sjednica entitetske skupštine “da bismo na toj sjednici donijeli odluke da pozovemo sudiju Ustavnog suda BiH iz RS-a da podnese ostavku, jer je on i biran u NSRS”.

Predsjednik NPS-a Darko Banjac rekao da su dva pravca koja hoće da ostvare – prvi pravac je zaštita Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma, a drugi primarni cilj je zaštita RS-a.

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić je kazao da institucije RS-a koje će se baviti sadržajem ove izjave u narednom periodu žele samo “da se svi dosljedno ponašamo, da se vratimo onome što je sadržaj Dejtonskog sporazuma, da radimo na njegovoj punoj realizaciji i ništa izvan toga”.

V.d. predsjednika SDS-a Milan Miličević je na pres-konferenciji uoči današnjeg sastanka u NSRS kazao da SDS neće potpisati dokument o državnoj imovini koji je Dodik u petak predložio strankama iz RS na potpis.

Miličević je rekao da dokumet koji je Dodik ponudio, a trebalo je da se tiče rješavanja imovine RS, najmanje govori o imovini, a u njoj se umjesto toga spominju brojne druge stvari.

(RTV Slon/Fena)