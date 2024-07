Ekstremne temperature zraka i sutra!

Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući izolovani lokalni pljuskovi.

Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu 41 °C.

Federalni Hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje meteoalarma za područje Tuzle zbog ekstremno visokih temperatura zraka, a u ostatku zemlje ubog iste nepogode na snazi su žuto i crveno upozorenje zavisno od predjela.

U zemljama regiona također sa rekordnim vrijednostima temperatura. U crvenu boju meteoalarma obojena je i Dalmacija, kao i Istra, veći dio Srbije, dok je narandžasto upozorenje na snazi i za određene dijelove Hrvatske.