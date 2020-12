EU i Britanija postigli provizorni sporazum o slobodnoj trgovini

Nakon višemjesečnih razgovora i skoro u posljednji minut, Britanija i Evropska unija postigli su u četvrtak provizorni sporazum o slobodnoj trgovini kojim bi se trebao izbjeći haos u prekograničnoj trgovini i unijeli su određeni stepen izvjesnosti u poslovanje nakon višegodišnjih previranja oko Brexita.

U samo nešto više od sedmice od britanskog konačnog razlaza s EU, britanska vlada je saopćila da je “sporazum postignut”.

Također je saopćila da je to “prvi sporazum o slobodnoj trgovini zasnovan na nula tarifa i nula kvota ikada postignut s EU”.

Zvaničnici EU također su saopćili da je sporazum postignut.

– Konačno smo došli do sporazuma. To je bio dugi, vjetroviti put, ali mi smo postigli dobar sporazum. To je pošten, izbalansiran sporazum i to je pravi i odgovorni način ponašanja za obje strane – izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Očekuje se da se britanski premijer Boris Johnson uskoro obrati javnosti.

Sporazum osigurava da dvije strane mogu nastaviti s trgovinom roba bez tarifa ili kvota. Uprkos dogovoru, ključni aspekti budućih odnosa 27-članog bloka i njene bivše članice ostaju, međutim, neizvjesni, prenosi Associated Press.

(RTV Slon/Fena)