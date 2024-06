EURO 2024: Pobjedu slavili Portugal i Belgija

Nogometaši Gruzije i Češke Republike odigrali su neriješeno 1:1 u prvom susretu drugog kola F-grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Obje ekipe su u drugo kolo ušle bez bodova te im je današnji remi u Hamburgu ostavio nadu da u posljednjem kolu eventualnom pobjedom izbore plasman u nokaut fazu.

Češka je veći dio utakmice napadala, poništen joj je i pogodak zbog igranja rukom, ali je golman Gruzije Mamardashvili najzaslužniji što je Gruzija u svom debitanskom nastupu na Evropskom prvenstvu osvojila bod.

Gruzija je i prva došla u vodstvo, u sujidskoj nadoknadi prvog poluvremena, pogotkom Mikautadzea iz jedanaesetrca. Prethodno je u svom šesnaesetrcu rukom igrao Hranac.

Češka je do izjednačenja došla u 59. minuti kada je mrežu zatresao Patrich Schick. Nakon jednog kornera u šesnaestercu Gruzije najviše je skočio Lingr i pogodio stativu, a odbijena lopta pogodila je Schicka i završila u golu.

Do kraja meča redali su se napadi Češke koja je svim silama željela doći do preokreta, ali je Gruzija odolijevala svim prijetnjama. U posljednjoj minuti sudijske nadoknade Gruzija je mogla i do pobjede pošto su trojica igrača istrčala kontranapad, Chakvetadze je uposlio usamljenog Lobzhanidzea koji iz čiste pozicije šutira preko gola.

Nogometaši Portugala pobijedili su sinoć u Dortmundu selekciju Turske sa 3:0, u drugom kolu F-grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Portugalci su uspisali drugu pobjedu kojom su osigurali prvo mjesto u grupi i plasman u osminu finala.

Tokom cijele utakmice nogometaši Portugala diktirali su tempo a pitanje pobjednika praktično riješili već nakon manje od pola sata igre.

Bernardo Silva je u 21. minuti pogodio za 1:0, a sedam minuta kasnije Akaydin je zatresao vlastitu mrežu nakon nesporazuma sa golmanom Altayom Bayındırom.

Konačan rezultat postavio je Bruno Fernandez u 56. minuti na asistenciju Ronalda.

Portugal je prvi i već je osigurao plasman u nokaut fazu, dok je Turska drugoplasirana sa tri boda i za dalji plasman će joj biti dovoljan remi protiv Češke u posljednjem kolu. Češka i Gruzija nakon dva kola imaju po bod.

Nogometna reprezentacija Belgije savladala je sinoć u Kelnu selekciju Rumunije sa 2:0 i tako došla do prve pobjede na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Belgijanci su bili pod imperativom pobjede nakon poraza u prvom kolu od Slovačke, pa su od početka meča krenuli silovito i već u 2. minuti došli u vodstvo. Lukaku je odigrao povratnu loptu za Tielemansa, koji je s 18 metera pogodio ugao.

Konačan rezultat u 80. minuti postavio je De Bruyne koji je pobjegao odbrani Belgije i pogodio pokraj Nite.

Susret je, inače, obilovao prilikama s obje strane, a Belgija je postigla još jedan pogodak preko Lukakua koji je poništen nakon intervencije VAR-a. Ovo je Lukakuu bio treći poništeni pogodak na prvenstvu pa se belgijski napadač još nije upisao u listu strijelaca.

Večerašnjim susretom završeno je drugo kolo EP-a, a nakon pobjede Belgije sve tri ekipe u E-grupi imaju po tri boda te se u posljednjem kolu očekuje prava drama za plasman u osminu finala. Sastaju se Slovačka i Rumunija te Ukrajina i Belgija.