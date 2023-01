FHMZBiH – Narednih dana sunčano vrijeme

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U utorak, 3. januara, bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne magla. Poslije podne u većem dijelu Bosne porast oblačnosti. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U srijedu, 4. januara, jutro će pretežno biti oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.