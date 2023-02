Futsal Zmajevi počeli pripreme za utakmice sa Armenijom i Češkom

Futsal reprezentativciBosne i Hercegovine okupili su se juče u hotelu „Hills“ na Ilidži i tako počeli pripreme za utakmice sa Armenijom i Češkom u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izabranici Ive Kreze su sinoć odradili prvi trening, dok su danas na rasporedu dva.

Selektor Krezo o ovom okupljanju kaže:

„Počeli smo pripreme i ono što nas raduje na samom početku je da su svi pozvani igrači tu i da nema povrijeđenih. Sa dosta optimizma smo došli na ovo okupljanje, a očekuju nas dvije važne utakmice. Svi znamo koji je naš cilj, a to je plasman u baraž za narednu kvalifikacionu rundu.“

Ekipu 3. marta očekuje gostovanje u Jerevanu protiv Armenije:

„To je ekipa koja je u ovim kvalifikacijama pokazala kvalitet i zasluženo su na prvom mjestu u grupi. U prošlom susretu sa njima u Zenici smo znali da će biti teško jer su bili u takmičarskoj formi, za razliku od nas jer naše prvenstvo je počelo kasnije. Oni su to iskoristili i osvojili tri boda. Armenija u narednom meču nema imperativ i to bi mogla biti naša prednost. Imamo i mi kvalitet i vjerujem da ćemo pružiti maksimum i doći do povoljnog rezultata.“

Futsal Zmajevi sutra putuju u Armeniju. Susret u Jerevanu na programu je 3.3. u 16:00 sati, a nakon toga naše reprezentativce očekuje meč sa Češkom u Istočnom Sarajevu 8. marta u 18:00 sati.