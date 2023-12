Grad Tuzla uvodi modernu metodologiju za efikasno upravljanje imovinom

Na 18. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je Informacija o implementaciji projekta „Registar imovine“, u kojoj je istaknuto da Grad Tuzla aktivno radi na implementaciji projekta “Registra imovine”, odnosno uvođenju inovativne metodologije i modela za upravljanje registrom imovine, usmjerene ka efikasnijem korištenju imovine koju Grad posjeduje, ima u vlasništvu ili njome upravlja. Ovaj sistemski pristup ima za cilj poboljšati finansijsku situaciju lokalne samouprave, optimizirajući korištenje imovine i omogućavajući bolje pružanje usluga zajednici. Metodologija Upravljanja imovinom, koja se već uspješno primjenjuje u regiji, specifično je prilagođena za upravljanje imovinom jedinica lokalne samouprave, čineći je prihvatljivom i za Grad Tuzlu.

Grad Tuzla je u 2022. godini proveo aktivnosti na nabavci softvera Registra imovine putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njegova implementacija je već započela, a pripremne aktivnosti uključivale su instalaciju baze podataka i softverskih licenci na serveru, te desktop računarima korisnika

Projekt je koncipiran na način da se implementacija održava kroz radionice, pa je u toku 2023. godine održano pet radionica i obuka za korisnike, pokrivajući ključne aktivnosti metodologije upravljanja imovinom, uključujući definisanje portfelja imovine, klasifikaciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina, izvještavanje, finansijsku analizu, te deregulaciju iznajmljivanja, modele organizacije upravljanja nekretninama, itd. Šesta radionica održat će se u drugoj polovini decembra i time će se završiti sve aktivnosti do kraja 2023. godine, očekujući unos većeg broja jedinica imovine i stvaranje osnove za dalje održavanje i konsultacije, a kako bi se potpuno evidentirala imovina. Planirano je da se sve aktivnosti okončaju najdalje do kraja 2023. godine, te se očekuje da će do tada biti i unesen veći broj jedinica imovine, a čiji posao unošenja se očekuje i u nekoliko narednih godina, do potpune evidencije imovine.

Informacija o implementaciji projekta „Registra imovine“, biće upućena Gradskom vijeću na dalje postupanje.