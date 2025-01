Gradska uprava Tuzla: Predstavnici GIPS-a izigrali postignuti dogovor i ugrozili odvijanje javnog prijevoza

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla će zaključno sa 28.02.2025. godine prestati saobraćati na linijama gradskog i prigradskog saobraćaja pod brojem 1,4,5,6,7,8,16, 18 i 30 odnosno linijama na području Tuzle. Zbog toga su iz Gradske uprave Tuzla izrazili svoje negodovanje i kroz saopćenje naveli da je izigran raniji dogovor, da linije ostanu do 31. marta.

U saopćenju je također navedeno:

”Podsjećamo, da smo jučer tj. dana 27.01.2025. godine u fer i konstruktivnoj atmosferi održali radni sastanak, na kome smo razmotrili stanje i poteškoće u vezi sa obavljanjem usluga javnog prijevoza putnika na linijama javnog gradskog i prigradskog saobraćaja na području Tuzle.

Iako su predstavnici GIPS-a najavili obustavu vršenja usluga na svim linijama gradskog i prigradskog saobraćaja na području Tuzle za nekoliko dana odnosno zaključno sa 01.02.2025. godine, uspjeli smo postići zajednički dogovor da GIPS nastavi obavljati usluge javnog prijevoza putnika na području grada Tuzla, zaključno sa 31.03.2025. godine, kako bi ostalo dovoljno prostora za provedbu konkursne procedure za odabir pružaoca komunalne usluge javnog prijevoza na području grada Tuzle u skladu sa članom 6. i 47. Zakona o komunalnim djelatnostima i Odlukom o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog prijevoza putnika na području grada Tuzle. Opredjeljenje GIPS-a da nastavi sa radom do 31.03.2025. godine, potvrdili su i kroz akt broj:02-DIR-753/25 od 28.01.2025. godine.

Građanke i građani Tuzle su prioritet Grada Tuzle i već godinu dana radi se na izradi Studije javnog gradskog prijevoza na području grada Tuzle i sarađuje sa prijateljskim gradovima na iznalaženju najpogodnijeg modela obavljanja javnog prijevoza na području grada Tuzle.

U vezi sa novonastalom situcijom promptno se djelovalo i za vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla zakazanu za 04.02.2025. godine pripremljeni su dokumenti, kojima se stvaraju uvjeti za iznalaženje kako prijelaznih rješenja, tako i konačnog modela organiziranja javnog prijevoza putnika na području grada Tuzle. Nadležne službe su pripremile izmjenu pravilnika o subvencioniranju karti za penzionere i socijalno ugrožene korisnika usluga javnog prijevoza iz Budžeta Grada Tuzle, zaključke sa zahtjevima prema Vladi Tuzlanskog kantona i nadležnim ministarstvima o potrebi subvencioniranja karti za učenike i studenate, studiju javnog prijevoza sa prijedlozima konačnog modela obavljanja javnog prijevoza putnika u Tuzli i kao prijelazno rješenja pripremljena je odluka o raspisivanju javnog poziva za odabir davaoca komunalne usluge javnog prijevoza sa tekstom javnog poziva. Za provođenje navedene procedure potrebno je otprilike dva mjeseca i predstavnici GIPS d.o.o.Tuzla su izigrali postignuti zajednički dogovor i ugrozili odvijanje javnog prijevoza putnika najavom ranijeg obustavljanja saobraćaja na pomenutim linijama javnog prijevoza u Tuzli, suprotno odobrenim redovima vožnji do 01.06.2025. godine.

Tražimo od predstavnika GIPS d.o.o. Tuzla da daju odgovore građanima Tuzle zašto su „samo“ ukinuli linije gradskog i prigradskog saobraćaja u Tuzli, a nisu to učinili na drugim mjestima gdje obavljaju poslove javnog prijevoza putnika. Zbog nekorektnog odnosa GIPS-a prema građankama i građanima gradonačelnik Tuzle nije se pojavio na sastanku koji su iznenada danas zakazali u GIPS-u Tuzla. Poručujemo, da ćemo zaštiti integritet građanki i građana Tuzle, te ćemo učiniti sve da se javni prijevoz putnika na linijama gradskg i međugradskog saobraćaja odvija neometano i pod povojnijim uvjetima, nego što je to do sada GIPS d.o.o. Tuzla pružao (uz subvencije iz budžeta Grada Tuzle penzionerima i socijalno ugroženima). Također, očekujemo od Vlade Tuzlanskog kantona, da ispuni svoju Ustavnu i zakonsku obavezu i obezbijedi subvencije za učenike i studente”.