Historijski uspjeh mladih fizičara iz BiH, svih pet učenika osvojilo priznanja

Mladi fizičari iz Bosne i Hercegovine ostvarili su historijski uspjeh na 56. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji, gdje je svih pet članova državnog tima osvojilo medalje ili pohvale.

Bronzane medalje pripale su Vuku Jankoviću, učeniku trećeg razreda Gimnazije „Jovan Dučić“ iz Trebinja, i Alenu Avdibegoviću, učeniku trećeg razreda Druge gimnazije Sarajevo.

Za ostvarene rezultate pohvaljeni su Samel Ribić iz Treće gimnazije Sarajevo, Stefan Maletić iz Gimnazije Banja Luka i Bakir Širbegović iz Druge gimnazije Sarajevo.

Ovo je tek drugi put od 1996. godine, otkako Bosna i Hercegovina učestvuje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, da su svi članovi ekipe osvojili neko od priznanja.

Na ovogodišnjem takmičenju učestvovalo je više od 400 učenika iz 94 države. Svaka zemlja mogla je prijaviti najviše pet takmičara, koji su tokom dva dana rješavali zahtjevne teorijske i eksperimentalne zadatke. Svaki ispit trajao je po pet sati.

Medalje i pohvale dodjeljuju se na osnovu broja osvojenih bodova, a među dobitnike priznanja ulazi samo dio najbolje rangiranih učenika.

Tim Bosne i Hercegovine na olimpijadi su predvodili Majra Šišić Čaluk i Bojan Kovačević.