Hoće li i kada doći do poskupljenja vode?

Generacijski projekat dugoročnog vodosnabdijevanja grada Tuzle je pri samom kraju. Ostalo je još polaganje cijevi ispod pružnog prijelaza i izrada šahtova. U toku su radovi, čiji završetak se očekuje za 7 do 10 dana.

„Okončanje posla znači da ćemo morati sačekati hidrološke uslove koji nam budu omogućavali da vršimo upajanje u rezervoar u zapadnom dijelu Grada, odnosno na Ceriku i radi se o zahtjevnom poslu, tako da ćemo morati obustaviti snabdijevanje do toga, tako da moramo imati pripremljene ostale rezervoare da Grad ne bi trpio ove poslove“ ističe Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

Nakon probnog rada, novi cjevovod u upotrebi, trebao bi biti do kraja jeseni. Projekat dugoročnog vodosnabdijevanja pokrenut je prije deset godina, a koštao je oko 35 miliona KM. Zamijenjene su cijevi stare preko 50 godina, cjevovod iz grada Živinice izmješten je u Sprečko polje. Urađeni su novi bunari, promijenjene membrane na postrojenju u Ceriku za interventno vodosnabdijevanje, povećana pitkost i kvalitet vode i niz drugih radova.

„Ovo je zaista tolika blagodat za Tuzlu, jer od prije neke dvije do tri godine kada smo izvršili tender i nabavku cijevi za ovih 30 km, cijena je bila 4 do 4, 5 miliona eura sada je ta cijena preko 10 miliona eura, jer poslije toga se pojavila pandemija, rat u Ukrajini i sve ono što je dovelo do rasta cijena materijala i repromaterijala na svjetskom tržištu- ističe Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla

A rast cijena električne energije, goriva i repromaterijala razlog je zbog koje će uprava JKP Vodovod i kanalizacija“ predložiti povećanje cijene vode za građane Tuzle.

„To poskupljenje bi trebalo da ide od 1. januara. Na kraju krajeva Gradsko vijeće će biti to koje će odobriti ili neće, ali će biti skromno povećanje u odnosu na ova povećanja cijena koja doživljavamo u okruženju i u odnosu na sve ostale dijelove života, koji čine život ovako malo otežanim“ kaže Berbić.

Trenutno cijena vode iznosi 1, 10 KM po kubnom metru. Iz tuzlanskog Vodovoda poručuju da Tuzlaci piju bakteriološki i hemijski ispravnu vodu i jednu od najkvalitetnijih voda u BIH.