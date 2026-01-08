Hoće li i Tuzla angažovati osobe s biroa da čiste snijeg uz naknadu?

Snijeg koji je početkom januara napadao u Tuzli i dalje stvara brojne probleme građanima, naročito u saobraćaju i kretanju pješaka. Iako je od prvih obilnih padavina prošlo pet dana, na pojedinim lokacijama snijeg i led još uvijek otežavaju svakodnevno funkcionisanje. Iz Službe za komunalne poslove Grada Tuzla poručuju da su ekipe na terenu neprekidno od prvog dana, ali da je zbog intenziteta padavina i količine snijega proces čišćenja otežan.

„Nemoguće je organizovati sve da se za jedan dan izvrši čišćenje i da bude onako kako građani zamišljaju da bi trebalo biti. Širimo to čišćenje i na rubne mjesne zajednice“, rekao je Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za komunalne poslove.

Ove godine, po prvi put, istovremeno se pristupilo čišćenju prve i treće zone grada, uključujući i glavne saobraćajnice u višim dijelovima Tuzle, kako bi se osigurao pristup svim građanima. Za pet dana, otkako je pao prvi snijeg, JKP Komunalac Tuzla je potrošio više od 150 tona čiste soli, te oko 250 tona drugog posipnog materijala. Iz ovog preduzeća navode da je probleme u čišćenju pravilo i to što se uklanjanje snijega i leda u nekim dijelovima grada moralo ponavljati i više puta.

„JKP Komunalac Tuzla u okviru Zimske službe održava oko 500km saobraćajnica, pri čemu se radi o kilometrima održavanja po smjerovima (pravcima), a ne o isključivoj fizičkoj dužini saobraćajnica. Tokom izvještajnog perioda, usljed jakog i kontinuiranog intenziteta snježnih padavina, kada je visina snijega na pojedinim lokalitetima prelazila 45 cm, bilo je neophodno višekratno ponavljanje svih pravaca održavanja, čime je značajno povećan obim izvršenih radova. Zaključno sa jučerašnjim danom, usljed jakih i kontinuiranih snježnih padavina, svi pravci održavanja rađeni su 3–4 puta, čime je ukupno tretirano oko 2.000km saobraćajnica“ – rečeno je iz JKP Komunalac Tuzla.

Na čišćenju snijega u Tuzli angažnovano je ukupno 120 radnika, uključujući radnike Zimske službe i Radne jedinice Parkovi, raspoređenih na čišćenju trotoara, pješačkih zona, javnih površina i drugih prioritetnih lokacija. Pored toga, po uzoru na Sarajevo i Zenicu, nadležni razmatraju angažovanje dodatnih radnika, odnosno nezaposlenih osoba, koje bi snijeg čistile za određenu naknadu.

„Razmatramo tu opciju, to je sigurno, treba to sve određenim pravilnicima i odlukama urediti da bismo obezbijedili sigurnost tih ljudi. Ako su te osobe neosigurane, šta se može desiti u slučaju nekih povreda, sve je dobro dok se ne desi neki problem, ali vrlo brzo ćemo u tim nekim pravcima ići“, kaže Miralem Mulać, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za komunalne poslove.

Iz Gradske uprave podsjećaju da su, prema Odluci o komunalnom redu, građani, pravna lica i upravitelji zgrada dužni uklanjati snijeg i led ispred svojih objekata, kao i sa krovova kuća i poslovnih prostora. Posebno se upozorava na opasnost od poledice u narednim danima, s obzirom na najavljeno zahlađenje, te se apeluje na dodatni oprez i zajedničku odgovornost svih učesnika.