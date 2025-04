Ima li rješenja za putnu blokadu Tuzle i Sarajeva?

Magistralni put Tuzla – Sarajevo, koji povezuje dva najmnogoljudnija kantona u Bosni i Hercegovini, važi za jedan od najrizičnijih. Na ovoj dionici svakodnevno se bilježe velike gužve i saobraćajne nesreće. Olakšanje za vozače je trebalo biti nakon što bude proširena cesta na dijelu Nišićke visoravni.

Radovi koji su trajali dvije godine su završeni, ali je već nakon nekoliko mjeseci dio proširene trase zatvoren zbog odrona. Stručnjaci upozoravaju da su radovi izvedeni površno i bez adekvatnog prilagođavanja stvarnom intenzitetu saobraćaja.

„Onaj ko rekonstruiše, izgrađuje ili održava bilo kakvu saobraćajnicu da li je to magistralna cesta kojom upravljaju Ceste FBiH ili neke ceste niže kategorije, trebaju da vode računa da ta saobraćajnica nakon rekonstrukcije i izgradnje ili sanacije bude i sigurna. Ovo se nažalost nije desilo da je ta saobraćajnica i sigurna jer imamo taj odron i faktički nam je ta nova treća traka potpuno beskorisna, a utrošena su mnoga financijska sredstva“ navodi Nedim Suljić, član Evropske akademije nauka.

Povezivanje Tuzle i Sarajeva kao dva najbitnija grada za bh. privredu, u planu je već tri decenije. Ipak, osim povremenih rekonstrukcija, još uvijek nije zaživjela ideja o izgradnji brze ceste ili autoputa, jer takav projekat prema riječima stručnjaka nije od strateške važnosti.





„Nije došlo do razumijevanja u smislu međutrgovinske razmjene. Velika količine roba koja dolazi u regiju Tuzla zapravo ne prolazi kroz Sarajevo nego se direktno kordiniraju u Tuzlu. A sa druge strane opet imate puno robe i ljudi koji dolaze u Sarajevo kako bi obavljali poslovne razgovore, razvijali poslovanje i sl. Ponavljam, nužno je zaista ovaj dio povezati nekom modernom saobraćajnicom.“ ističe Mirzet Sarajlić, vještak saobraćajne struke.

Iako je izgradnja moderne i brze saobraćajnice nužna kako bi se rasteretio promet koji godišnje prelazi i preko milion vozila, konkretni planovi još uvijek ne postoje, tvrdi zastupnik u federalnom Parlamentu, Admir Čavalić. Ističe da nadležni za to nisu iskazali nikakav interes.

„Nažalost to nije planirano, nije naznačeno u transportnoj strategiji FBiH, a sa druge strane predstavlja strateški putni pravac. Što se tiče pozicije FBiH nema neke zainteresovanosti i to je bitno navesti. Osim nas par zastupnika koji non stop pričamo o tome sa pozicije izvršne vlasti, nadležnog ministarstva, Autocesta FBiH nema nekog značajnog interesa nit se razmišlja o tome, razmišlja se o nekim sporednim putnim pravcima prije svega u Hercegovini ili drugim kantonima.“ kazao je za RTV Slon Admir Čavalić.

Prije nekoliko godina najavljivani su veliki infrastrukturni projekti poput autoputa Tuzla–Beograd, brze ceste koja bi povezala Tuzlu s Orašjem, kao i dodatna ulaganja u povezivanje najmnogoljudnijeg kantona s graničnim prelazima na sjeveru i istoku. Međutim, nijedna od tih inicijativa do danas nije realizovana. U međuvremenu, magistralni put M-18 i dalje predstavlja usko grlo koje usporava trgovinske tokove i komunikaciju između kantona.