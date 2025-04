Izdato narandžasto upozorenje, očekuju se jaki udari vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje za period od 06:00 sati 16.04.2025. do 18:00 sati 17.04.2025. godine zbog prognoziranih jakih do olujnih udara vjetra i to širom Bosne i Hercegovine.

Očekuju se udari južnog i jugoistočnog vjetra brzinom između 60 i 80 km/h, a lokalno i do 90 km/h.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):

Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na smetnje izazvane krhotinama koje nosi vjetar.