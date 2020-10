Izložba plakata „Tolerancija“, autora Mirka Ilića stiže u Tuzlu

Izložba plakata „Tolerancija“, autora projekta „THE TOLERANCE PROJECT“ i svjetski poznatog dizajnera i ilustratora Mirka Ilića će biti postavljena u Tuzli, u periodu od 23.10.-27.11.2020. godine.

Zvanično otvaranje izložbe je predviđeno u petak, 23.10. u 19:00 sati u Kući i ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu Centra za kulturu Tuzla. Prilikom otvaranja izložbe prisutnima će se obratiti i autor izložbe, Mirko Ilić, putem video prenosa.

Izložbu plakata organizuje Grad Tuzla u saradnji sa JU Centar za kulturu Tuzla.

Autor izložbe „Tolerancija“, Mirko Ilić, do sada je prikupio oko 150 umjetničkih plakata koje su dizajnirali umjetnici iz čitavog svijeta, a izložba je u zadnje tri godine postavljena u 29 zemalja. Plakati se izlažu u javnom prostoru, na ulicama, gradskim parkovima, u javnom prevozu, u izlozima, na zgradama i ostalim površinama koje su dostupne svim stanovnicima i prolaznicima. Izlazak u javni prostor i omogućavanje prolaznicima da se svakodnevno susretnu sa umjetničkim plakatima, podstiče na podizanje društvene svijesti o toleranciji. Na ovaj način će prolaznici svakodnevno biti u doticaju sa umjetničkim plakatima koji pozivaju na razumijevanje, prihvatanje drugog i drugačijeg, na dijalog i toleranciju.

Izložba plakata „Tolerancija“ u Tuzli je koncipirana tako što će na više javnih objekata u gradu biti postavljeni plakati autora iz čitavog svijeta, na temu tolerancije. Dio plakata će biti postavljen na svim objektima JU Centar za kulturu Tuzla: Dom mladih, Međunarodna galerija portreta, Kuća i atelje Ismet Mujezinović, Dom književnosti, Spomen dom Husinska buna, Kuća solidarnosti Gornja Lipnica, te Društveni dom Gornja Tuzla, a drugi dio u centru grada, na različitim lokacijama.

Ovo nije prvi puta da su Mirko Ilić i njegov umjetnički opus prisutni u Tuzli. Zahvaljujući saradnji sa Muzejom moderne i savremene umjetnosti Rijeka i uz maksimalno razumijevanje, potporu i angažman Mirka Ilića i jednog od najpoznatijih teoretičara dizajna i autora izložbe, prof. Dejana Kršića, bosanskohercegovačkoj i tuzlanskoj publici se, u okviru 1. Međunarodnog festivala umjetnosti Kaleidoskop (2009.), pružila mogućnost upoznavanja sa Mirkom Ilićem i njegovim bogatim opusom u okviru retrospektivne izložbe: Mirko Ilić: strip / ilustracija / dizajn / multimedija 1975.–2008., održane u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.

Mirko Ilić je jedan od najboljih svjetskih dizajnera i ilustratora. Njegova dugogodišnja fascinacija plakatima rezultirala je tematskom izložbom “Antimasonski plakati”, koja je u saradnji s oskarevcem Brankom Lustigom i Festivalom tolerancije/Festivalom suvremenog židovskog filma Zagreb bila postavljena i u Tuzli (2013.), u povodu obilježavanja Drugog oktobra i obilježavanja 70 godina od oslobođenja Tuzle.

Nakon toga je uslijedila nova zbirka plakata na temu „Tolerancija“, koja se realizira kao međunarodna putujuća izložba plakata dizajnera iz cijelog svijeta pod nazivom „THE TOLERANCE PROJECT“ i koja će biti postavljena u Tuzli, u periodu od 23.10. do 27.11.2020. godine.

***

Mirko Ilić je rođen u Bosni i Hercegovini. Svoju profesionalnu dizajnersku karijeru započeo je u Hrvatskoj, gdje je, kao ilustrator i umjetnički direktor, učestvovao u kreiranju brojnih postera, omota albuma i stripova. Početkom osamdesetih godina prošloga stoljeća Mirko Ilić i nekolicina istomišljenika, pokrenuli su novi val zanimanja za strip, snažno označivši prodor dizajna na prostor tadašnje jugoslovensko područje. Posebno iznimne rezultate postigao je u ilustraciji, 3D grafici i edukaciji. 1986. godine odlazi za SAD gdje radi kao ilustrator vodećih magazina i novina. 1991. godine postao je umjetnički direktor Time magazina (International), a godinu kasnije i umjetnički direktor editorijala u New York Time. Mirko Ilić Corp. studio grafičkog dizajna i 3-D kompjuterske grafike osnovao je 1995.godine.

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada poput nagrade Društva ilustratora, Društva dizajnera u izdavaštvu, Društva novinskog dizajna, Kluba umjetničkih direktora i ID Magazina. 1994. i 1995. godine radio je kao potpredsjednik AIGA ogranka u Njujorku. Cjelokupan rad Mirka Ilića (preko 200 knjiga, 500 magazina…) publikovan je u obimnoj monogorafiji Dejana Kršića: Mirko Ilić (AGM, Zagreb, 2007) i Mirko Ilic: Eye to Hand (MikserBooks, Beograd 2011). Zajedno sa Miltonom Glaserom predaje dizajn na Cooper Union-u u Njujorku, i predaje Ilustraciju na master studijama Fakulteta vizuelnih umjetnosti (SVA) u Njujorku. Sa Stevenom Hellerom bio je koautor knjiga: Genius Moves: 100 ikona grafičkog dizajna (2001), Handwritten (2006), The Anatomy of Design (2007), Icons of Graphic Design (2008), i “Stop, Think, Go, Do” (2011). Sa Miltonom Glaserom je koautor knjige The Design of Dissent (2005).