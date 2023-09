Izmjena saobraćaja u Tuzli zbog odigravanja fudbalske utakmice

Povodom večerašnjeg odigravanja fudbalske utakmice između Slobode i Željezničara na stadionu Tušanj u Tuzli, doći do privremene izmjene režima saobraćaja na području grada Tuzla, saopšteno je iz MUP-a TK.

U vremenskom periodu od 17:00 do 22:00 sata doći će do privremene izmjene režima saobraćaja u Rudarskoj ulici (dionica puta od raskrsnice stadion “Tušanj” do kućnog broja 36 i raskrsnice za naselje Batva) i ista se odnosi na desne saobraćajne trake u oba smjera kolovoznih traka na pomenutom dijelu puta.

Na ovoj dionici biće postavljena privremena signalizacija u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, dok će saobraćaj nadzirati policijski službenici PU Tuzla – PS Centar.