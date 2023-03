Jačanje borbe protiv korupcije ključno za napredovanje BiH na putu ka EU

Ured Evropske unije u BiH, Ambasada Kraljevine Švedske u BiH i Transparency International u BiH danas su organizirali okrugli stol “Dijalog o borbi protiv korupcije”, koji je okupio predstavnike međunarodne zajednice, institucija BiH, civilnog društva i medija, radi razgovora o tome kako pojačati fokus na borbu protiv korupcije u BiH u nerednom periodu.

“Dijalog o borbi protiv korupcije” se organizira u svjetlu švedskog predsjedavanja Vijećem Evropske unije i nedavno dodijeljenog kandidatskog statusa Bosni i Herecgovini za članstvo u EU, čime se otvaraju nove mgućnosti za napredak na evropskom putu. Jačanje borbe protiv korupcije je ključno za napredovanje BiH na putu ka EU.

Dijalog je uključivao dva panela: “Unapređivanje politika za borbu protiv korupcije kao preduslov za napredak” i “Provedba politika i zakona za borbu protiv korupcije”.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Johan Sattler kazao je u obraćanju medijima “da se korupcija u BiH svuda javlja i postaje sve dominantnija”.

– Imamo malu korupciju za usluge kod ljekara, u školama, ali imao i korupciju na visokom nivou. To krade budućnost građanima ove zemlje i zato je važno da o tome razgovaramo. Ako gledamo nedavnu odluku o kandidatskom statusu u decembru, rečeno je, ‘dobićete status, ali želimo da BiH radi na ispunjenju osam uslova’. Neki od njih su upravo vezani za borbu protiv korupcije, potrebno je da se konačno donese zakon o sukobu interesa, usvoje izmjene i dopune zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kao i zakon o sudovima, što je za nas toliko važno – kazao je Sattler.

Ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH Johana Stromquist izjavila je da korupcija jeste jedan od izazova s kojim se ova zemlja mora uhvatiti u koštac.

– Znamo da su posljedice korupcije razorne za jedno društvo. To podriva povjerenje društva u institucije, podriva demokratiju i obeshrabruje investicije u ekonomiju i time koči razvoj. To je jedan od glavnih uzroka zašto ljudi napuštaju ovu zemlju. Nadamo se da sa ovim danas možemo doći do zajedničkog razumijevanja koji su to izazovi koji su povezani s korupcijom u ovoj zemlji, ali također da razgovaramo kako da zajednički možemo bolje djelovati i osigurati da se donesu potrebni zakoni, potrebne strategije, ali također da imamo usklađeno zakonodavstvo širom zemlje na svim nivoima – kazala je Stromquist.

Predsjedavajući Odbora direktora Transparency Internationala u BiH Srđan Blagovčanin kaže da je za da za njih “korupcija pitanje svih pitanja i problem svih problema”.

– Bez napretka u borbi protiv korupcije nemoguće je reformisati pravosuđe, obrazovanje i koknurentno poslovno okruženje za razvoj poslovnog sektora. Stoga vjerujemo da će današnji događaj skrenuti fokus pažnje donosiocima odluka na svim razinama vlasti o potrebi toga da iskoriste šansu koju je BiH dobila dobivanjem kandidatskog statusa – kazao je Blagovčanin.

Dodao je da je sada pravo vrijeme da se fokusiraju na ključne prioritete u borbi protiv korupcije te da je jasno šta se nalazi pred institucijama vlasti u BiH.