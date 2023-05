Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u Tuzli do 25. maja

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli za 2023. godinu, koji se realizuje u okviru Programa podrške poduzetništvu mladih otvoren je do 25.05.2023. godine.

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja u gradu Tuzli za 2023. godinu, objavljen je 25.04.2023. godine na službenoj stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, i službenoj stranici Fondacije IMPAKT Sarajevo, www.impakt.ba.

Ovaj Javni poziv realizuje se u partnerstvu Grada Tuzle, Fondacije IMPAKT Sarajevo i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a namijenjen je mladim osobama od 18 do 35 godina starosti sa mjestom boravka/prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju koju žele da pokrenu i uspostave formalni biznis, registracijom samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju, ili samostalne djelatnosti u dodatnom zanimanju ili pak privrednog društva, sa minimalno jednom zaposlenom osobom.Također, Javni poziv namijenjen je i mladim osobama od 18 do 35 godina starosti, vlasnicima postojećeg biznisa sa sjedištem na području grada Tuzle registrovanog u periodu do godinu dana od objave ovog Javnog poziva, ukoliko su zantiresovani i imaju ideju za razvoj i proširenje poslovanja i poduzetničkih vještina.

Informacije o načinu prijave navedene su u tekstu Javnog poziva, koji se sa prijavnim formularom, može preuzeti putem linka:

–https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2017/09/Javni-poziv-za-ucesce-u-IMPAKT-inkubatoru-poslovnih-ideja-Grad-Tuzla-2023.pdf,

–https://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2023/05/Prijavni-obrazac-za-ucesce-u-IMPAKT-inkubatoru-poslovnih-ideja-Tuzla-2023.pdf.

Sve dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-387 i 307-380, kao i u Fondaciji IMPAKT Sarajevo, putem telefona: 033/207-812.