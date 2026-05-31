Jednostavan trik s ventilatorom može brže rashladiti prostoriju tokom vrućih dana

Ventilatori sami po sebi ne snižavaju temperaturu zraka, ali postoji jednostavan trik koji ih tokom vrućih dana može učiniti znatno efikasnijim. Dobra vijest je da za to nisu potrebni dodatni troškovi, nego samo voda i led.

Dok mnogi tokom toplih dana borave vani, veliki broj građana spas od vrućine traži u zatvorenim prostorima. Ako imate ventilator, vjerovatno ga uključujete već od jutra, ali ako imate osjećaj da prostoriju ne rashlađuje dovoljno, moguće je da ga ne koristite na najbolji način, prenosi Express.

Sam Morris, istraživač iz britanske organizacije Which?, pojasnio je da mnogi pogrešno vjeruju kako ventilator hladi prostoriju.

“Ventilatori ne hlade prostoriju, već samo pokreću zrak, što pomaže da se tijelo lakše rashladi. Ako niste u prostoriji, nema smisla ostavljati ventilator uključen”, rekao je Morris.

Ipak, postoji jednostavan način da ventilator bude korisniji tokom visokih temperatura, a potrebni su samo voda i led.

Prostorije se tokom sunčanih dana zagrijavaju jer sunčeva svjetlost zagrijava zrak i površine oko prozora, nakon čega se toplina širi i zadržava unutra. Ventilator u tom slučaju samo pokreće zrak i odvodi topli zrak dalje od tijela, ali ako je prostorija već pregrijana, temperatura ostaje gotovo ista.

Otvaranje prozora i uključivanje ventilatora može donekle pomoći, ali vrući zrak uglavnom samo kruži prostorijom bez značajnijeg rashlađivanja.

Voda i led mogu pomoći jer tokom topljenja i isparavanja upijaju toplinu iz okolnog zraka, čime se prostor dodatno hladi.

“Na taj način ventilator zapravo radi slično kao klima uređaj jer led upija toplinu iz zraka”, objasnio je Morris.

Kako brzo rashladiti prostoriju?

Dovoljno je napuniti plitku posudu kockicama leda i postaviti je ispred ventilatora. Nakon što uključite ventilator, razlika bi se trebala osjetiti već za nekoliko minuta.

Ipak, ova metoda obično hladi prostoriju najviše sat ili dva, odnosno dok se led ne otopi.

Ako želite duži učinak, možete zamrznuti jednu ili dvije veće boce vode i postaviti ih ispred ventilatora, ali dovoljno daleko od uređaja kako kondenzacija ne bi došla u kontakt s ventilatorom.

Veći komadi leda tope se sporije, pa mogu pomoći da prostor tokom dana ostane ugodniji, posebno u periodima velikih vrućina.