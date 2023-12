Jutros sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka.

Temperature zraka u 07 sati: Livno -2 stupnja, Drvar -1, Sokolac 0, Prijedor i Sanski Most 1, Bjelašnica 2, Sarajevo i Zenica 3, Ivan Sedlo 4, Mostar i Tuzla 5, Banja Luka, Široki Brijeg i Trebinje 6, Bugojno 9, Gradačac 10, Neum 11, Bihać 14 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo raste.

Sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom poslije podne i tokom noći. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje u drugom dijelu dana.

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na sjeverozapadu Bosne 12, a dnevna od 10 do 16 stupnjeva.