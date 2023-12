Kada će UKC Tuzla dobiti prijeko potrebna sredstva od Vlade FBiH?

Univerzitetski klinički centar Tuzla od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine još uvijek nije dobio zakonom propisana sredstva o konsolidaciji. Pacijenata, a samim time i potreba u UKC-u je sve više te se iz ove zdravstvene ustanove pitaju kada će oni doći na red.

Univerzitetski klinički centar Tuzla je zdravstvena ustanova na koju se oslanjaju ne samo građani Tuzlanskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine. Ipak, čini se da viši nivo vlasti ne prepoznaje njihov značaj. Kako tvrdi menadžment ove ustanove, UKC Tuzla je jedini koji radi transplantaciju organa, a dnevno imaju hiljade pacijenata. To, čini se, ipak nije dovoljno da bi dobili sredstva od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

„Zaustavili smo rapidan pad i kad nije bilo niti materijalno tehničkih sredstava niti opreme. Krenuli smo, ali to traži sredstva za zanavljanje opreme, za nabavku nove opreme. To kad bismo dobili bilo bi nam puno lagodnije raditi, a i pacijenti bi to vrlo brzo osjetili jer i zanavljanje opreme ide u cilju da se pacijentu pruži visoko diferentna usluga“, kaže Denijal Tulumović, direktor UKC-a Tuzla.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla se ipak nadaju da će federalna Vlada pod pritiskom ministara iz Tuzle najzad donijeti odluku o dodjeli sredstava za ovu zdravstvenu ustanovu.

„Nabavlja se oprema onoliko koliko je moguće, za ona sredstva koja imamo na raspolaganju. Mi smo čim smo došli ovdje zaustavili daljnji dug, naredba je bila da UKC više ne smije proizvoditi dugove. Riješavamo one dugove koje smo zatekli, taj dug smo smanjili za nekih 10 ili 15 miliona. Dalje nismo mogli jer nismo dobili tranšu federalne Vlade koja je bila predviđena da se dodjeli UKC-u za smanjivanje dugova“, objašnjava Emir Softić, predsjednik Upravnog odbora.

Uprkos određenim nedostacima, zaposlenici UKC-a ne odustaju. Iz ove ustanove napominju da se zdravstveni radnici unatoč teškim uslovima trude pružati što bolje usluge kako bi pacijentima boravak ovdje učinili što lakšim.

„Vjerujte da 80% zdravstvenih profesionalaca uprkos teškim uslovima, nedostatka materijala i svega, rade. Onaj ko nije možda boravio ovdje, ne zna koji je to posao. Naučili smo da u zdravstvu vidimo samo nešto što je loše, ne kažem da je sve dobro, ali trebamo pogledati i ono što je pozitivno. Svakodnevno spašavanje ljudskih života od minute rođenja pa do 100 godina se u sklopu ovdje ovih zgrada radi“, rekla je Dušanka Bećirović, ministrica zdravstva TK.

Sredstva koja su doznačena ovom kliničkom centru jesu ona sa nivoa Tuzlanskog kantona i to za rekontrukciju i adaptaciju tri klinike. Ipak, ostaje pitanje da li će najmnogoljudniji kanton u Bosni i Hercegovini dobiti prijeko potrebna sredstva i od federalnog nivoa vlasti.