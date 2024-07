Kako će se poskupljenje kafe odraziti na građane?

Pola kile kafe koju smo do prije samo nekoliko dana plaćali sedam maraka, sada košta devet. U proteklom periodu došlo je do poskupljenja kafe na svjetskom tržištu, a rezultat toga već je vidljiv u domaćim marketima. Građani, naročito oni koji bez ovog napitka ne mogu zamisliti početak dana razočarani su.

Takozvana „tiha poskupljenja“ nastavljaju se, a ovoga puta poskupila je kafa. Slab rod, male zalihe i nestabilno svjetsko tržište, uzrokovale su povećane marže kafe čija pakiranja postaju sve manja i sve skuplja.

Do prije nekoliko dana, cijena za pola kilograma kafe u obližnim marketima kretala se između sedam i devet KM, ovisno od proizvođača. Danas, nakon poskupljenja, pola kilograma kafe koštat će vas i preko deset KM.

Tokom avgusta prošle godine, cijena kafe na svjetskom tržištu iznosila je oko 2.90KM, dok je godinu dana kasnije, cijena narasla za 42 posto, pa cijena pola kilograma iznosi 4.15KM.

Iz Uprave za Indirektno oporezivanje kažu da se ovo povećanje ne odnosi na akcize, nego isključivo na promjenu cijene kafe na globalnom tržištu.

„U BiH nije došlo do povećanja poreskog opterećenja kada je u pitanju kafa. Na kafu se plaća poseban porez, odnosno akciza i PDV. Na kafu se akciza plaća prilikom uvoza i to 1.50KM po kilogramu sirove kafe i 3KM po kilogramu pržene kafe. Dakle do povećanja cijena moguće je da je došlo zbog inflatornih kretanja“ istakla je glasnogovornica UIO BIH Darjana Maglov.

Građani, naročito oni koji redovno konzumiraju ovaj napitak nisu zadovoljni trenutnim cijenama, ali ni kvalitetom kafe koju konzumiraju.

-„Katastrofa, a ne valja nijedna, smrde, kisele, ne liče na kafu“

-„Pa to je užas, sve je poskupilo“

-„Skupa, bar za nas ovako ko ima male penzijce, to jedino. Pit ćemo čaj, sad ima trave“

-„Da vam kažem, više ove cijene ne možeš upratiti, ovo više nije normalno, nit ih pratim. Šta čovjek da radi, ono što je, moramo tako postupiti, ponašati se tako spram cijena i gotovo“

-„Pijem ja kafu, međutim poskupljenje kafe. Eh sad da li je to ista težina ili je, cijena umjesto pola kilograma 350 grama, pa još poskupili, eh.“

istakli su nezadovoljni građani.

Uz sva prethodna, ova poskupljenja izazivaju dodatne teškoće za građane, posebno za one s nižim primanjima, kojima je kafa svakodnevna potreba. Dok se svjetsko tržište stabilizuje, ostaje nam da se prilagodimo novim cijenama i nadamo se povratku povoljnijih uslova.