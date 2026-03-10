Kako se riješiti korova bez hemikalija: Jednostavni trikovi za uredno dvorište i baštu

Korov je jedan od najčešćih problema u dvorištima i baštama, bilo da se pojavljuje između pločica, u gredicama ili na većim travnatim površinama. Ipak, stručnjaci za vrtlarstvo ističu da se može držati pod kontrolom bez mnogo truda i bez upotrebe štetnih hemikalija.

Prema savjetima stručnjaka, mnogo je lakše spriječiti pojavu korova nego ga kasnije uklanjati. Jedan od najjednostavnijih načina je prekrivanje tla materijalima poput malča, kartona ili mokrih novina. Na taj način se blokira sunčeva svjetlost i sprječava klijanje sjemena korova.

Ovakav pokrov ima i dodatnu korist jer pomaže zadržavanju vlage u zemlji i poboljšava strukturu tla, što pogoduje rastu drugih biljaka u bašti.

Stručnjaci savjetuju i korištenje organskog malča, poput šljunka, komadića drveta ili slame. Sloj malča debljine između pet i deset centimetara stvara fizičku barijeru koja sprječava rast korova, a istovremeno poboljšava izgled i kvalitet tla.

Proljeće je posebno pogodno vrijeme za suzbijanje korova. Tada se mogu koristiti sredstva koja sprječavaju klijanje, dok se već izrasle biljke mogu ukloniti ručno ili uz pomoć prirodnih pripravaka poput octa ili ulja.

Jedan od jednostavnijih trikova je i upotreba vruće vode. Prelijevanje korova vrućom vodom uništava njegove ćelijske strukture, što ovu metodu čini posebno pogodnom za uklanjanje biljaka koje rastu između betonskih ploča ili na manjim površinama.

Kao prirodni herbicid može poslužiti i obični ocat. Međutim, potrebno ga je pažljivo nanositi jer djeluje na sve biljke, pa može oštetiti i one koje želimo zadržati.

Stručnjaci podsjećaju da korov često ukazuje na problem u bašti, poput osiromašenog tla ili praznog prostora između biljaka. Zbog toga je važno održavati gust i zdrav rast biljaka, redovno uređivati gredice i prekrivati tlo, kako bi se smanjio prostor u kojem korov može rasti.