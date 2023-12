Kakvo nas vrijeme očekuje do 3. januara?

U većem dijelu zemlje danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne postepeno naoblačenje. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka.

Tokom noći kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, u sjevernim područjima Bosne do 16 °C. Na planinama tokom noći umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Temperature zraka između 0 i 4 °C.

Naredna tri dana

U ponedjeljak 01.01.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalni pljuskovima u većini područja. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeverozapadu Bosne do 13, a dnevna od 8 do 14 °C.

U utorak 02.01.2024., pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U jutranjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Na planinamam je moguć snijeg. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 6 do 12, u južnim i sjevernim područjima Bosne do 14 °C.

U srijedu 03.01.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.