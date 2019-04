Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice?

U utorak nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi se prognoziraju za Hercegovinu i jugozapad Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Naoblačenje u Bosni sa sjevera u večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 4°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 21°C.

Četvrtak će u Bosni vrijeme biti pretežno oblačno sa slabom kišom. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi u Hercegovini u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje od 15 do 20°C.

Bosnu u petak očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C.