Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Više padavina tokom noći. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24 °C.

Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, na jugu i sjeveru zemlje do 20 °C.

U subotu 04.05.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 °C.