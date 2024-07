Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne se očekuju pljuskovi i grmljavina. U centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne su lokalno moguće intenzivnije padavine, praćeni jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 41 °C.

U četvrtak 18.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne se očekuju pljuskovi. Lokalno jače padavine, praćene jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 29 do 35, na jugu 41 °C.

U petak 19.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 28 do 34, na jugu 40 °C.