Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme.

Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 °C.

U četvrtak 01.08.2024., sunčano. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne zapadni i jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 °C.

U petak 02.08.2024., u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost, a u Hercegovini pretežno vedro. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevenim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 38 °C.