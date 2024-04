Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

Danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 °C.

U ponedjeljak 29.04.2024., također sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

U utorak 30.04.2024., sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 22 do 28 °C.