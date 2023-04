Kakvo nas vrijeme očekuje početkom sedmice?

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Na vrhovima planinana je moguć slab snijeg. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 17 °C.

Tmurno i prohladno vrijeme uzrokovaće lošije raspoloženje kod većine populacije. Hronični bolesnici i meteoropate povremeno će imati nešto jače tegobe tokom dana. Uz više padavina, opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na zapadu, u centralnoj i istočnoj Bosni ljepša, pretežno zbog stabilnijih perioda prije podne. Sa noćnim satima posvuda je izgledno dodatno pogoršanje biometeoroloških prilika.

U ponedjeljak 17.04.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 °C.

U utorak 18.04.2023., oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.